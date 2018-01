Battuta di caccia finisce in tragedia. Morto un uomo

Creato Domenica, 07 Gennaio 2018 12:05

SAN CHIRICO RAPARO – Tragedia questa mattina nei boschi di San Chirico Raparo in provincia di Potenza, dove un 67enne di Castronuovo di Sant’Andrea, R. P. residente a Roccanova, ha perso la vita durante una battuta di caccia. Al momento non è chiara la dinamica dei fatti. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Lagonegro per poter ricostruire l'accaduto. La vittima pare sia stata raggiunta da una fucilata alle spalle che sarebbe partita per sbaglio dall'arma di un altro cacciatore.

Cla Sol Redazione – BN.net

