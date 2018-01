Calcio D: Potenza-Cavese, violenti scontri tra le tifoserie

Creato Domenica, 07 Gennaio 2018 22:18

Lancio di oggetti e scontri tra le tifoserie di Potenza e Cavese all’esterno dello stadio “Viviani”. Così come riporta l’agenzia Ansa, prima dell’incontro si sono verificati violenti tafferugli in viale Marconi. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo che supporters delle due squadre erano già venuti a contatto: cariche di alleggerimento sono state necessarie per disperdere i facinorosi, così come si evince da un video presente sulla rete. I disordini si sarebbero verificati anche al termine della gara durante il deflusso dei sostenitori campani. Indaga la Digos e, secondo indiscrezioni, almeno due persone sono state condotte in Questura per essere interrogate.

Commenta l'articolo