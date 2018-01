Tre morti in un incidente stradale sulla Bradanica

Creato Venerdì, 12 Gennaio 2018 10:49

Tre persone sono morte stamani verso le 8.00 in un incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento, ma è certo lo scontro frontale dei due mezzi - sulla strada statale 655 "Bradanica", nei pressi di Melfi, all’altezza della zona industriale di San Nicola. Secondo quanto si è appreso, nell'incidente, come si può vedere dalle foto, sono rimasti coinvolti un furgone Iveco Daily e una Jaguar: due delle tre vittime sono morte carbonizzate. Nebbia, pioggia e asfalto bagnato le principali cause. Sul posto sono giunti forze dell'ordine, vigili del fuoco, operatori sanitari del 118 e tecnici dell'Anas. L’elisoccorso, alzatosi in volo dalla base di Potenza, è dovuto rientrare per le avverse condizioni climatiche. La strada è chiusa al traffico all’altezza del km 44,350, con deviazioni sulla viabilità locale. Si sta cercando di risalire

all'identità dei tre corpi carbonizzati, tramite le targhe dei veicoli coinvolti.

