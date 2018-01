Francavilla, autosalone in fiamme nella notte

Creato Domenica, 21 Gennaio 2018 12:53

Nella notte si è sviluppato un incendio all’interno di un autosalone in territorio di Francavilla sul Sinni. La concessionaria a ridosso della statale Sinnica è stata avvolta dalle fiamme, che ha distrutto una trentina di auto parcheggiate nel piazzale. Ancora dubbie le cause dell’incendio, che potrebbe essere stato causato da un corto circuito dell’impianto elettrico. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Senise insieme agli uomini della locale stazione. Ad avvertire i proprietari alcuni passanti che transitando sulla statale hanno visto le auto avvolte dalle fiamme. Sono in corso adesso le indagini da parte dei Carabinieri per risalire alla dinamica dell’incendio.

