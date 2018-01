Scomparso un uomo nel territorio di Senise. AGGIORNAMENTO/ L'uomo è stato ritrovato vivo

Creato Sabato, 27 Gennaio 2018 22:12

SENISE - AGGIORNAMENTO: E' stato ritrovato l'uomo che si era perso nel pomeriggio. Era adagiato a terra in una strada strada sterrata nei dintorni del luogo in cui era scomparso. Sembra essere in buone condizioni fisiche. Si attende l'arrivo dell'ambulanza del 118.

_________________

Ancora senza risultato le ricerche dell’uomo scomparso nel territorio di Senise da questo pomeriggio.

Si tratta di un ultraottantenne che si era recato nella sua campagna, in contrada Fengasi, appena fuori dall’abitato, incamminandosi a piedi lungo la strada che percorre abitualmente. Da quanto si è appreso l’uomo avrebbe chiamato i suoi familiari dal telefonino dicendo di essere scivolato ma di non riuscire a capire dove si trovasse, chiedendo loro aiuto. Da quel momento è stato raggiunto più volte al telefono da diverse persone fino alle 17.30 circa, dopodiché si sono perse le sue tracce.

I familiari hanno allertato i carabinieri i quali hanno dato inizio alle ricerche, nelle quali sono tuttora coinvolti i vigili del fuoco, la protezione civile Gruppo Lucano, il soccorso alpini e i carabinieri forestali. Il sindaco ha allertato anche la polizia municipale per attivare l’unità di crisi locale.

Secondo alcune testimonianze l’anziano uomo sarebbe stato visto intorno alle 15.00 a poche centinaia di metri dalla contrada Fengasi, dove si svolgono attualmente le ricerche.



Francesco Addolorato



