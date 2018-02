Evade dai domiciliari. Carabinieri arrestano un pregiudicato di Bari

Creato Martedì, 06 Febbraio 2018 19:26

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo dei soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, hanno tratto in arresto un pregiudicato 43enne originario della provincia di Bari, per evasione.

In particolare i militari dell’Aliquota Radiomobile, durante un servizio di pattuglia del territorio in orario notturno, alle ore 01:30 circa, hanno notato il suindicato soggetto, che stava tranquillamente transitando a piedi, lungo una strada isolata della periferia di Matera e per di più nel cuore della notte.

I Carabinieri, insospettiti, anche in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, hanno subito provveduto a fermare e controllare l’uomo e successivamente a condurlo in caserma al fine di approfondire gli accertamenti del caso. I sospetti dei militari operanti, venivano suffragati quando, dai controlli, è emerso che l’interessato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, presso un’abitazione in Matera, era evaso, violando le disposizioni impartite dall’ Autorità Giudiziaria. Il pregiudicato alla luce di quanto emerso è stato dichiarato in stato di arresto, del quale ne veniva datata notizia alla Procura della Repubblica di Matera, diretta dal Procuratore dott. Pietro Argentino. Al termine delle operazioni, il 43enne è stato condotto in carcere.



