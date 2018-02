In Basilicata il costo del carburante è superiore alla media nazionale

Creato Martedì, 13 Febbraio 2018 22:32

I prezzi del carburane in Basilicata risultano mediamente superiori alla media Nazionale. Il costo della benzina in provincia di Potenza, dati forniti dal sito nazionale,“carburanti Italia – prezzi regionali”, sono stati addirittura leggermente superiori a quelli della provincia di Matera. I prezzi odierni dicono che il Veneto offre la Benzina a 1.529 rispetto alla Basilicata il cui costo alla pompa si attesta a 1.567. Costo, nettamente superiore all’Emilia Romagna secondo in classifica con 1.534, alla Lombardia, terza, con 1.542 insieme con la Sicilia. In Toscana il carburante con 1.545 risulta ancora più conveniente della Basilicata. Prima della Basilicata, definito il Texas d’Italia, si trova il Piemonte, sesto, con1.560 insieme con il Friuli Venezia Giulia. LaPuglia, all’ottavo posto, con 1.562. Fanno peggio della Basilicata, le Marche con 1.569, la Sardegna 1,570, la Campania1575, il Lazio 1588, la Calabria 1.600 e la Liguria 1617. Il Gasolio porta la Basilicata all’11esimo posto con un costo alla pompa di 1.435. Conviene rifornirsi in Piemonte dove alla pompa il costo si attesta a 1.406 risultando la Regione più conveniente. Al secondo posto troviamo le Marche con 1.411. Terzo il Veneto con 1.412. Meglio della Basilicata è la Campania con un costo di 1.419 e la Puglia con 1.430. Quando poi si parla di gas come il Metano e GPL pare che per la Basilicata si metta un pò meglio. Per il Metano, la Basilicata è ferma da tempo al settimo posto con un costo pari a 0,987. Prima in classifica sono le Marche con un costo alla pompa 0,906. Prima ancora della Basilicata la Campania a 0,939, il Friuli Venezia Giulia con 0,946, il Piemonte a0,973, la Toscana a 0,978 e la Lombardia a0,981. Per l’altro tipo di gas, il GPL, la Basilicata appare messa meglio. Nella media nazionale risultata attestata al quarto posto con un costo 0,632. Più conveniente, però, rifornirsi in Emilia Romagna con un costo di 0,620 e in Piemonte con 0,624. Prima della Basilicata, la Campania con 0,627. Basilicata sotto i dati di convenienza nazionale. Eppure altri dati evidenziano di come la regione Lucana fornisce la maggior quantità di petrolio all’intera nazione. Un dato da attenzionare visto anche quelli concorrenziali all’interno della stessa regione. I dati aggiornati dicono che a Potenza il costo della benzina è più alto di quella venduta a Matera.A Potenza la Benzina costa 1.571 a Matera 1.558. Il Gasolio a Potenza si attesta a 1.438 a Matera 1.429. Poca la differenza del costo dei Gas. Il Metano costa a Potenza 0.984 a Matera 0,97. Il GPL Potenza lo vende a 0,626 Matera costa leggermente di più a 0,689.

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo