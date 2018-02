Vigile del fuoco cade durante lo spegnimento di un incendio a Senise. Trasportato in ospedale in eliambulanza

Creato Venerdì, 16 Febbraio 2018 00:49

SENISE - Sembrava un semplice intervento di spegnimento del fuoco divampato in una canna fumaria di una casa che è parte di un antico palazzo del centro storico di Senise, e invece l’incidente capitato ad un vigile del fuoco intervenuto nelle operazioni ha reso tutto più difficile e pericoloso.

Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, le fiamme sprigionatesi dalla canna fumaria hanno invaso anche il tetto dell’abitazione che, essendo in legno, ha preso fuoco. I primi soccorsi sono stati quelli dei vicini di casa che, con pompe rudimentali hanno contenuto le fiammo. Il successivo intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile, ha consentito di domare definitivamente l’incendio.

Nella fase finale delle operazioni, però, un vigile del fuoco è precipitato dal tetto facendo un volo di circa quattro metri, finendo in una stanza del palazzo isolata e inaccessibile dall’interno.

I suoi colleghi hanno dovuto sfondare una finestra, peraltro murata dall’interno, per poter recuperare il giovane. Il medico del 118, intervenuto sul posto, ne ha disposto il trasporto in eliambulanza presso l’ospedale di Potenza.

Le operazioni di intervento dei soccorsi sono state rese più complicate dall’inaccessibilità del palazzo, situato nell’antico quartiere di Santa Croce, nel centro storico di Senise.

Francesco Addolorato



Commenta l'articolo