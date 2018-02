Munito di tagliatrice rubava tubi in ferro in un fabbricato. Denunciato dai carabinieri

Creato Martedì, 20 Febbraio 2018 15:36

Nel trascorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ ambito dei servizi di controllo del territorio tesi al contrasto dei reati contro il patrimonio, con particolare attenzione ai furti in genere, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera, diretta dal Procuratore dott. Pietro Argentino, un 41enne del posto, ritenuto responsabile di furto aggravato.

In particolare i militari del NORM – Aliquota Radiomobile, durante i quotidiani servizi di pattugliamento del territorio, nel transitare nei pressi della zona industriale “la Martella”, hanno notato un’autovettura ben occultata, tra i ruderi di alcune costruzioni in disuso. Insospettiti dall’anomala presenza del veicolo, scesi dall’ automezzo di servizio, i carabinieri hanno effettuato un’attenta perlustrazione dell’isolato, nel corso della quale scorgevano la presenza di un individuo, attrezzato di gruppo elettrogeno, tagliatrice elettrica (completa di numerosi dischi per tagliare materiali metallici), nonché numerosi attrezzi di effrazione, nel mentre era intento a tagliare ed asportare diversi tubi in ferro (alcune centinaia di Kilogrammi) facenti parte di un fabbricato della zona. L’uomo, condotto in caserma, ricostruita la dinamica delittuosa ed alla luce degli elementi emersi, è stato denunciato all’ Autorità Giudiziaria. Tutto il materiale da scasso rinvenuto ed i tubi divelti, sono stati sottoposti a sequestro.



