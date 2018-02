Caso Sansanelli, mio figlio è stato ucciso. Ne sono convinta. Parla la mamma di Giuseppe

Creato Mercoledì, 21 Febbraio 2018 15:56

Sono passati esattamente trentacinque giorni dal ritrovamento del corpo di Giuseppe Sansanelli, il 26enne trovato senza vita in un pozzo in agro di Sant'Arcangelo la mattina di mercoledì 17 gennaio. Abbiamo raggiunto telefonicamente la mamma di Giuseppe, la signora Lucia Vito Longo, che continua con la sua tesi: «Giuseppe è stato ucciso. Ne sono più che convinta dopo il ritrovamento delle sue scarpe da trekking, perfettamente pulite, senza nessuna traccia di sporco». Le scarpe sono state ritrovate il 23 gennaio, sei giorni dopo il ritrovamento del corpo, a circa quattrocento metri di distanza dal pozzo, rinvenute dal proprietario del terreno, in mezzo alle erbacce. «Quelle scarpe sono state portate lì da qualcuno, anche perché dopo il ritrovamento di Giuseppe la zona è stata setacciata da Carabinieri, volontari e noi stessi con tanti amici, ma delle scarpe nessuna traccia». Al momento le scarpe si trovano presso il RIS di Parma, per le analisi

molecolari. «Giuseppe amava i percorsi tra la natura, i boschi. La zona dove è stato ritrovato il corpo è arida, priva di alberi ma soprattutto senza un percorso da seguire. Ecco perché sono convinta che mio figlio non si è mai recato volontariamente in quel posto, ma portato da qualcuno che conosceva bene l’area, essendo molto isolata e distante dal paese. Poi cosa sia successo lì, non lo sappiamo. Noi vogliamo che venga fatta giustizia, sapere che Giuseppe è morto senza un motivo apparente ci fa diventare pazzi. Lui amava la vita, le sue lunghe passeggiate e divertirsi con gli amici. Giuseppe – conclude – non avrebbe mai fatto una cosa del genere». Ora gli interrogativi su questa morte sono tanti. Come mai il corpo era privo di vestiti?, ma soprattutto, perché gli abiti non sono stati rinvenuti?. Che fine hanno fatto?. C'è qualcuno che li ha fatti sparire?. Il lavoro di un cane molecolare, ritornato nei pressi del pozzo circa dieci giorni fa, per le ricerche degli indumenti, non ha portato risultati. Tante domande che si spera possano trovare una risposta a breve. Nel frattempo si aspettano con ansia i risultati dell’autopsia.

Claudio Sole

