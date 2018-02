Maltempo: nevica in Basilicata, segnalati alcuni disagi

Creato Lunedì, 26 Febbraio 2018 13:16

Come annunciato dalle previsioni meteo, la perturbazione ha fatto irruzione nella nostra Regione con i primi fiocchi che hanno fatto la loro comparsa. La neve, che è cominciata a cadere in maniera intensa a metà mattinata, sta creando i primi disagi in Basilicata. Imbiancata anche Potenza, dove alcuni genitori, preoccupati per il peggioramento climatico, si stanno recando nelle scuole, che stamani erano rimaste aperte, per far uscire i loro figli. Disagi, non particolarmente preoccupanti si registrano nel tratto lucano dell’autostrada A2 del Mediterraneo (ex A3 Salerno-Reggio Calabria), oltre che sulla sinnica nei pressi di Latronico e Seluci di Lauria. Rallentamenti vengono segnalati in Val d’Agri tra Viggiano e Marsiconuovo (a cui si riferisce la foto). Permane, intanto, l’interdizione della circolazione sulle strade statali e provinciali ai veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate disposta dal prefetto di Potenza Cagliostro, fino a domani martedì 27 febbraio. Le previsioni parlano di un leggero miglioramento a partire dalla serata.

