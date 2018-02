Maxi controllo dei carabinieri in materia di sicurezza sul lavoro. Denunciate sette persone

Creato Lunedì, 26 Febbraio 2018 21:00

Nella giornata del 23 febbraio scorso, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ ambito di specifici servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché al contrasto della manodopera in nero, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Matera, diretta dal Procuratore dott. Pietro Argentino, 7 persone, responsabili a vario titolo di diverse violazioni penali alla normativa.

In particolare i militari della Stazione di Matera, congiuntamente a quelli dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del lavoro e Matera e Potenza, e al personale dell’ispettorato territoriale, hanno proceduto al controllo di 8 opifici della zona, per accertare il rispetto della normativa concernente la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed inoltre a verificare l’eventuale presenza di manodopera irregolare.

Nel corso dei controlli sono state riscontrate varie irregolarità, come gravi violazioni circa l’attuazione dei piani di emergenza ed evacuazione (ad esempio, in alcuni casi le vie di fuga, previste per permettere a chi si trovi all’ interno dello stabile, in caso di emergenza, di uscire rapidamente fuori dalla struttura, non erano sgombre); l’assenza di varia documentazione inerente la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro e le informazioni di sicurezza ai dipendenti; la presenza due lavoratori al nero.

Al termine dell’attività, in relazioni alle inosservanze riscontrate, i carabinieri hanno proceduto a deferire in s.l. 7 persone (tutti con incarichi di responsabilità all’ interno delle aziende ispezionate); ad elevare sanzioni amministrative per complessivi circa € 10.000; alla contestazione di diverse contravvenzioni per un totale di circa € 130.000.

