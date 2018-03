Droga: operazione 'coast to coast', arrestato un uomo nel Metapontino

Creato Giovedì, 08 Marzo 2018 18:57

Una persona è stata arrestata e altre tre sono state denunciate in stato di libertà alla magistratura nell'ambito di un'operazione antidroga denominata "Coast to coast" condotta dalla Polizia che nella fascia jonica della provincia materana ha scoperto uno smercio di cocaina (ne sono stati sequestrati circa 30 grammi) acquistata a Bari.

In particolare, alla persona arrestata (nei cui confronti la misura cautelare dei domiciliari è stata poi modificata nell'obbligo di dimora a Scanzano Jonico) è contestata anche l'aggravante specifica "per aver adibito - è spiegato in un comunicato diffuso dalla Questura di Matera - la sua abitazione e la sua autovettura a luoghi di convegno abituale di persone che in loco si dedicavano all'uso di sostanze stupefacenti".

Commenta l'articolo