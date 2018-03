Incidente stradale sul raccordo Sicignano-Potenza, muore bimbo di due anni e mezzo. 4 feriti

Creato Giovedì, 15 Marzo 2018 09:33

Tragico bilancio di un incidente della strada verificatosi ieri in serata sulla corsia nord del raccordo Sicignano-Potenza all’altezza dell’area industriale di Tito. Un bimbo di due anni e mezzo è morto. Altre quattro persone, tra le quali i suoi genitori, sono rimasti feriti. Sono stati tutti trasportati da personale del 118 nell’ospedale San Carlo dove il bambino è deceduto nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Secondo quanto si è potuto sapere, l’auto sulla quale si trovava in bambino e i genitori è rimasto coinvolta in un tamponamento con un furgone. Gli occupanti sarebbero scesi dall’auto e successivamente investiti da un’altra sopraggiunta il cui conducente non avrebbe fatto in tempo ad evitarli. Per chiarire la dinamica dell’incidente, in seguito al quale il tratto di raccordo è stato chiuso al traffico, deviato su strade secondarie, sul posto, insieme ai vigili del fuoco, è intervenuta la Polizia Stradale che ha fatto tutti i rilievi del caso.

Ufficio Stampa Basilicata

Commenta l'articolo