Spopolamento in Lucania, l’associazione B-Link lavora per invertire la tendenza

Creato Giovedì, 22 Marzo 2018 13:22

Lucania terra da cui si fugge. Scappano i giovani, scappano gli anziani e probabilmente anche gli animali.Giovani in cerca di futuro, che si apprestano a terminare gli studi e che sono ad un bivio, di fronte alla scelta tra rimanere nella propria regione o andare altrove per studio o lavoro. Un fenomeno che negli ultimi anni è diventata questione emergenziale. Per questo motivo, alcuni fa, a Matera è nata un’associazioneno profit, B-Link,Basilicata Link, che ha cominciato a indagare e studiare il fenomeno grazie al dialogo tra i giovani partecipanti ad altri progetti locali ed internazionali realizzati in collaborazione con altri comuni della Lucania. Si tratta di giovani un po’ meno giovani, intorno ai 30 anni, che hanno avviato progetti di carattere culturale e imprenditoriale strettamente connessi al territorio: start-up, imprese culturali, associazioni. Nell’immediato, si è alla seconda fase del progetto, essendo emersa la necessità di avviare una discussione per approfondire i temi dello spopolamento e delle possibili strategie per arginare questo fenomeno. Azioni concrete per sfidare l'alto tasso di disoccupazione e il disinteresse dei giovani ad una vita attiva e partecipativa nella comunità. “È necessario – sottolinea Egidio Lacanna, Responsabile SCN/ Programmi Europei. Ass. Protezione Civile Gruppo Lucanoeattivista dell’associazione B-Link - avviare un dialogo tra i giovani al bivio, quelli in partenza che non sanno se torneranno, quelli che hanno deciso di rimanere qui a combattere e i politici che amministrano questa regione. Il nostro obiettivo è favorire la collaborazione tra le diverse tipologie di cittadini, i diversi contesti culturali per attivare percorsi di cittadinanza attiva che promuovano la partecipazione, la diversità, la creazione di nuove opportunità di sviluppo e di crescita economica” In sostanza giovani di Matera e provincia, riuniti in una dinamica associazione lavora per creare opportunità concrete per rimanere in Basilicata o per ritornare.“Una comunità–aggiunge Egidio Lacanna- che promuove progetti europei finanziati dal progetto Erasmus plus dedicati alla formazione e al lavoro, aperti a tutti i cittadini europei dal 2014 al 2020.In concreto,un’associazione che sostiene progetti europei con l’obiettivo prevalente di lasciare i nostri giovani a lavorare nella propria terra di appartenenza.” I dati sono impietosi. La Lucania, in particolare, è al settimo posto in Italia con 94.809 case vuote. Nell’ultimo censimento, ottobre 2011, i lucani residenti erano 578.036. Al primo gennaio del 2015 erano registrati 576.619residenti. Al primo gennaio 2016 573.694. Il 2017 fa registrare ancora un dato negativo. Lucania sempre più vuota? L’associazione B-Link lavora per invertire questo trend negativo. Di questo se ne parlerà dal 20 al 22 aprile a Grassano, in provincia di Matera.

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo