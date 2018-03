Maltempo, la neve ritorna in Regione. Un uomo morto per malore

Creato Giovedì, 22 Marzo 2018 14:00

Ondata di maltempo primaverile in Regione, con la neve che è iniziata a cadere copiosamente nei centri oltre gli ottocento metri dalla tarda serata di ieri. La perturbazione dovrebbe insistere fino a domani, con le precipitazioni a carattere nevoso, che dovrebbero scendere di quota da questa sera, con le nevicate che dovrebbero interessare le zone collinari, intorno ai cinquecento metri di altitudine. Al momento non si registrano grossi disagi, sulle principali strade di tutta la Basilicata. al di fuori di qualche mezzo messo di traverso perché sprovvisto di pneumatici da neve o catene. In tarda mattinata a Potenza un uomo - che era alla guida di un'automobile - è morto, molto probabilmente a causa di un malore, dove un'abbondante nevicata sta creando disagi alla circolazione cittadina. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia e agenti della Polizia locale. Secondo quanto si è appreso, l'uomo ha accusato il malore nei pressi di via Angilla Vecchia, nel rione Santa Maria. Da oggi, in seguito alla decisione presa ieri sera dal sindaco, Dario De Luca, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Potenza. Lo stesso provvedimento di chiusura delle scuole è stato preso da numerosi altri sindaci lucani, anche in provincia di Matera. A causa della forte nevicata (diverse decine di centimetri, con temperature vicine allo zero).

Potenza, oggi stop lezioni Unibas

L'abbondante - ma prevista - nevicata del secondo giorno di primavera sta creando disagi a Potenza, dove i Vigili del Fuoco stanno eseguendo numerosi interventi in particolare per liberare le strade da rami e alberi caduti. Inoltre, su autorizzazione del Rettore, Aurelia Sole, l'Università della Basilicata ha comunicato che "le attività didattiche sono sospese per oggi, giovedì 22 marzo, nelle sedi universitarie di Potenza (rione Francioso e Campus di Macchia Romana), compreso il percorso 24 Cfu. Sono però confermate - è specificato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa - le sedute di laurea in programma oggi a Potenza: per i laureandi impossibilitati a raggiungere la sede della seduta di laurea l'Ateneo prevedrà, in ogni caso, una nuova seduta di laurea. Le attività nelle sedi universitarie di Matera oggi si svolgeranno regolarmente. Ogni comunicazione ufficiale, nelle prossime ore, sarà pubblicata sulla home page del sito internet dell'Ateneo (www.unibas.it) e sui social dell'Unibas".

