Trasportava 170 grammi di marijuana in auto, arrestato pusher

Creato Venerdì, 23 Marzo 2018 10:10

Nel pomeriggio di ieri, 22 marzo, una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Nova Siri Scalo, in servizio perlustrativo per la prevenzione di reati in genere, nei pressi dello svincolo della SS 106 Jonica del Comune di Nova Siri fermava e procedeva al controllo di un’autovettura con a bordo due persone, un uomo e una donna, che mostravano un atteggiamento di agitazione tale da insospettire gli operanti. Inoltre dall’interno della vettura si sprigionava un forte e tipico odore di marijuana che spingeva i militari ad approfondire il controllo, con l’esecuzione di una perquisizione veicolare. Al termine dell’operazione veniva effettivamente rinvenuto, nella disponibilità dell’uomo, un involucro contente circa 170 grammi di marijuana, immediatamente sottoposta a sequestro. Pertanto, visto l’ingente quantitativo di droga, D.F., diciottenne del posto, veniva arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre la ragazza lasciata in libertà in quanto risultata estranea ai fatti descritti.

