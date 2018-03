Addio a Fabrizio Frizzi, l'uomo dei sorrisi. Era legato alla Lucania

Creato Lunedì, 26 Marzo 2018 13:23

Se n’è andata una persona perbene. Fabrizio Frizzi, 60 anni compiuti il 5 febbraio scorso. Frizzi, era legato alla nostra terra, la Basilicata. Tant’è che spesso trascorreva qualche giorno di vacanza a Maratea, la perla del Tirreno, dove specialmente d’estate in qualche giornata di relax si recava nella cittadina lucana per soggiornare in hotel. Conduttore televisivo e doppiatore italiano.Dagli anni ottanta fu uno dei principali volti maschili della RAI. I programmi più celebri e di maggior successo da lui condotti sono stati: I fatti vostri, Scommettiamo che...?, Luna Park, Per tutta la vita, Cominciamo bene, Soliti ignoti - Identità nascostee L'eredità, tutti in onda sulle reti RAI. Inoltre è stato il volto storico del concorso di bellezza Miss Italia, avendone condotte ben 18 edizioni. Dal 2005 al 2016 fu il padrone di casa della maratona benefica Telethon. Un Telegatto nel 1996. E’ stato donatore di midollo osseo, salvando la vita di una ragazza. Per questo motivo, Erice, paese in provincia di Trapani di provenienza di quest'ultima, gli conferì la cittadinanza onoraria. Non un divo della televisione, ma una persona vera, semplice con l’eterna aria da ragazzo beneducato, gentile, mai sopra le righe che riusciva a trasmettere tutta quella sua umanità innata a chi gli stava intorno a chi riusciva ad avere la sua vicinanza lavorativa. Un professionista e un appassionato del suo lavoro tanto da rimanere “in trasmissione” fino all’ultimo respiro. La sua più bella “Stella” proprio la sua unica figlia avuta dalla seconda moglie Carlotta Mantovan conosciuta a Miss Italia. Lei giovanissima, appena diciasettenne. Un amore, a dire dei più, travolgente e proprio inossidabile come quello precedente con Rita Dalla Chiesa diventato con il tempo un grande amore amicale .“La vita è meravigliosa”, usava dire in continuazione ad amici e pareti. “L’affetto della famiglia, del pubblico e degli amici è una luce che illumina tutto”. Cosi è stato. Ora quella luce si è spenta è molti dei tuoi amici, il pubblico intero continuerà a camminare ma lo farà nel buio più profondo senza di lui. L’eterno ragazzo delle TV italiane ha combattuto, come un leone fino all’ultimo momento, una battaglia per la vita. Un eroe?, probabilmente avrebbe preferito essere definito un semplice testimone per la vita. Una missione dedicata al suo grande amore, sua figlia Stella. A noi tutti resta il suo sorriso e la sua spontaneità. Ora saremo costretti a cambiare canale o forse a spegnere questa tv spazzatura dove il bello e il vero non ha più il suo naturale domicilio. Sembra che già dall’aldilà abbia telegrafato inviandoci poche righe a modo suo: il tempo va gestito con l’essenzialità. Bisogna vivere con semplicità e dare forza all’amore e non affannarsi a cercare cose di semplice apparenza. La fede ci aiuterà”. Grazie Fabrizio il tuo ricordo ci aiuterà a non sentirci soli. La camera ardente sarà allestita domani, martedì 27 marzo, nella sede Rai di Viale Mazzini 14 dalle ore 10 alle ore 18. I funerali si terranno invece mercoledì 28 marzo alle ore 12 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo.

Oreste Roberto Lanza

