Aveva in casa quasi mezzo chilo di droga. Arrestato 32enne

Nel corso della settimana, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ ambito di una consistente attività info-investigativa tesa al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel materano, hanno tratto in arresto un 32enne, pregiudicato, del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare i militari della Stazione di Matera nel corso delle pattuglie lungo le strade del centro urbano e periferiche del capoluogo, nel transitare presso alcune palazzine di uno dei principali borghi di Matera, hanno notato un insolito via vai di persone, anche durante gli orari più insoliti, come ad esempio nella tarda notte. Insospettiti da tali movimenti, i carabinieri hanno incominciato ad effettuare alcuni servizi di osservazione, notando, nello specifico, che un 32enne del posto, usciva numerose volte dalla propria abitazione, anch’egli in orari molto insoliti, incontrandosi con altre persone per poi allontanandosi rapidamente.

I militari, appurato che tale dinamica si ripeteva in più occasioni, valutati gli elementi indiziari in possesso, alla luce di alcuni riscontri effettuati, decidevano di fare irruzione nell’ abitazione dell’ uomo sospettato. I carabinieri entrati all’ interno della casa, chiamavano immediatamente il 32enne che, nella circostanza, cercava di mostrarsi sorpreso e perplesso di quel controllo. Il personale operante, ancora più insospettito dall’ atteggiamento dell’ uomo, che rispondeva in maniera molto evasiva alle domande dei carabinieri, hanno deciso di procedere ad un’ accurata perquisizione domiciliare e personale della casa. Le ricerche sortivano esito positivo, dato che, all’ interno della stanza da letto dell’ uomo, ben occultate all’ interno di un mobile, sono stati trovati circa 400 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e Marijuana, suddivisa in varie dosi ben confezionate con del cellophane. Nel proseguo delle operazioni, sono state rinvenute inoltre, circa 250 € in contanti, provento dell’ attività di spaccio, nonché un bilancino digitale di precisione utilizzato per la pesatura della droga, al fine di ripartire le varie dosi. Alla luce degli elementi probanti raccolti, il 32enne è stato condotto presso il Comando Stazione di Matera dove, lo stesso veniva dichiarato in stato di arresto, del quale ne veniva data notizia alla Procura della Repubblica di Matera, diretta dal Procuratore dott. Pietro Argentino.

