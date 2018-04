Colobraro, tragedia con il parapendio

Creato Domenica, 22 Aprile 2018 20:30

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in territorio di Colobraro, comune in provincia di Matera. Un signore di Villa d'Agri di 48 anni che stava praticando parapendio insieme ad altri due amici, per cause ancora in fase di accertamento è precipitato inspiegabilmente da un'altezza di circa trenta metri. Alcuni passanti lo hanno visto sorvolare la zona e poi più nessuna traccia. Poco dopo, il corpo del ragazzo è stato ritrovato in un crepaccio in mezzo alla boscaglia. Alle ricerche hanno partecipato i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli uomini del Soccorso Alpino.

Redazione

