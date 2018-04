Scalise, sull’arresto dell’insegnante di sostegno a Ruoti per maltrattamenti

Creato Martedì, 24 Aprile 2018 09:52

«Eventi del genere turbano le nostre piccole comunità , le nostre coscienze, deturpano la nostra scuola e offuscano l'operato cosciente e responsabile di tanti docenti». E' questo il commento della sindaca di Ruoti, Annamaria Scalise dopo l’arresto su ordine del Gip di Potenza dell’insegnante di sostegno, G.C., originario di Balvano, con l’accusa di maltrattamenti ad alunna disabile di nove anni. Le indagini sono partite dalla denuncia del genitore di una bambina di 9 anni, che frequenta la scuola primaria di Ruoti, dove l’uomo svolge la funzione di insegnante di sostegno. «È assurdo che in un periodo storico – continua la Scalise - in cui dovremmo avere maggiore conoscenza e presa di coscienza delle problematiche dei nostri bambini, assistiamo a situazioni tali. La scuola oggi più che mai è chiamata a stimolare, valorizzare e rispettare le potenzialità di ognuno. Siamo vicini al corpo docente, alle famiglie ed ai nostri cittadini più piccoli; Spetta alla giustizia l'approfondimento e la ricerca della verità, a noi la responsabilità di non togliere la speranza e la fiducia nei più giovani». I Carabinieri hanno sequestrato anche del materiale didattico, libri e quaderni, dove gli alunni avrebbero descritto in modo negativo il loro insegnante. Infine, gli alunni avrebbero scoperto sul computer dell’insegnante del materiale a contenuto pornografico. E anche in questo caso l’uomo avrebbe minacciato gli stessi affinchè nessuno riferisse ai propri familiari su quanto accaduto in aula.

Claudio Sole

