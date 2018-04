Zona Franca in Basilicata. Aldo Berlinguer dice la sua

Creato Sabato, 28 Aprile 2018 10:35

”Quando si parla di Zona Franca, il termine suona all’orecchio comune come una cosa strana”. A dirlo è Aldo Berlinguer, Coordinatore Task Force ZES Puglia-Basilicata, Ordinario nell’Università di Cagliari. “Si pensa ad un luogo dove non si sono regole e contro regole. In realtà le Zone franche, che risultano diversificate al proprio interno tra le quali quella della zona urbana, energetica e quella di Matera.” La realtà è che in questa sigla probabilmente si annida una diversa idea di fare sviluppo in Basilicata. “In fondo si – sottolinea il professore Berlinguer – l’idea è quella di spostare i rapporti tra Stato ed Economia e mercato verso una tassazione diluita. Gli aiuti economici che lo Stato da all’impresa non vengono date più attraverso sovvenzioni che hanno portato ad una grande insoddisfazione danneggiando probabilmente il tessuto sociale ed economico facendo chiudere le aziende stesse perché non vi era una appropriata mentalità, una cultura, una analisi di mercato giusta. La Zona Francaè un’inversione di tendenza. È dire creo le condizioni economiche per poter competere generando uno sviluppo economico che deve avvenire con imprese che camminano con le proprie gambe. Una zona dove i vantaggi fiscali aiutano chi produce, chi meglio compete chi più nel tempo dura e fa economia vera” Un paradigma, un modello nuovo dal punto di vista culturale ed economico. “Una sorte di emancipazione culturale – continua Berlinguer- che va oltre ad una certa politica che negli addietro ha creato una certa sudditanza del mercato alla politica e alla stessa amministrazione tanto che da molti anni non si sono capite più le differenze vista l’atteggiamento invasivo della politica “In ogni caso la Zona Franca va costruita. “Sicuro che va costruita- prosegue il professore Berlinguer – pensare che ci venga calata dall’alto una gabbia uno schema è quello sia salvifico e risolutivo è una pura illusione. La Zona Franca è uno schema operativo che ognuno si deve cucine addosso con le proprie specificità del territorio. Le vocazioni territoriali la parte integrante e maggioritaria del progetto” Una zona franca che ha bisogno di pilastri forti e resistenti. “La Zona Franca non esiste – chiarisce Berlinguer – senza un’idea di uno sviluppo industriale. Cosa beneficio, quali produzioni voglio rafforzare. Quindi si parla di programmazione che negli anni addietro questo termini ha avuto le sue sofferenze”. Certo che in una economia globalizzata, la Zona Franca ha bisogno di “sbocchi”. “Vero – dice Berlinguer – in presenza di una economia globalizzata le Zone Franche hanno bisogno di porti ed aeroporti che funzionino come finestre sul mondo per insediare sul territorio aziende e quant’altro”. Un progetto valido che comunque si deve rapportare anche con le istituzioni del luogo che devono intervenire con propri finanziamenti. “Qui il dialogo – aggiunge Berlinguer – il dialogo in particolare tra la Basilicata e la Puglia è molto serrato per cercare di trovare elementi condivisi per forgiare questa Zona Franca interregionale” Una Zona Franca dove la Basilicata risulta interessata per uno spicchio di dieci chilometri quadrati”. Ma questo in fin dei conti non aiutare a frenare lo spopolamento in Basilicata. “Io dico di no – continua Berlinguer- perché il problema va risolto con altri strumenti. Potenzialmente il fenomeno potrebbe avere dei benefici sia con la Zona Franca checon l’altro progetto, quello della Zona Franca Energetica. L’idea di permettere la riduzione della pressione fiscale sui prodotti di derivazione petrolifera, porterebbe dei benefici reali sull’intero territorio lucano probabilmente incidendo su questo fenomeno che per la Basilicata è atavico”. Resta la questione Petrolio ma anche la grande risorsa Lucana, quella idrica non ben gestita. “Qui si toccano temi dove – conclude Berlinguer- si è ospiti a casa propria”

Oreste Roberto Lanza

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Commenta l'articolo