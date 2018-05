Fiumi di droga dalla Puglia alla Basilicata, sgominata banda di trafficanti: 36 arresti

Creato Venerdì, 04 Maggio 2018 10:54

Acquistavano la droga in Puglia per poi immetterla sul mercato lucano: è questo il quadro criminoso ricostruito in oltre 3 anni di indagine dai Carabinieri del Comando provinciale di Potenza che ha portato all’arresto di 36 persone. I militari hanno infatti sgominato un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga in una vasta zona della Basilicata, “inondata” di cocaina, hashish e marijuana: 36 le rdinanze di custodia cautelare, di cui 22 in carcere e 14 ai domiciliari: l’operazione, denominata “Drummer”, è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza. Il blitz si è svolto anche a Bari, Avellino e Bologna. La centrale di spaccio, a Genzano di Lucania nell’alto potentino, era rifornita grazie a contatti con persone di Andria, vicine al clan “Pesce-Pistillo”. “Riforniti" anche altri paesi del potentino come: Tolve, Banzi, Oppido Lucano e Palazzo San Gervasio.

