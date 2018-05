Maltempo, bomba d’acqua sulla Basentana. Strada bloccata da detriti

Creato Domenica, 06 Maggio 2018 20:00

Una bomba d’acqua si è abbattuta nel pomeriggio di oggi in territorio di Pisticci, in provincia di Matera, con un violento temporale che ha bloccato una carreggiata della Statale Basentana a causa di detriti scivolati da un costone laterale della strada, nei pressi del bivio per Pisticci. L’enorme massa di acqua caduta nel giro di pochi minuti, ha provocato lo scivolamento di numerosi detriti che si sono riversati sulla carreggiata, ed il conseguente blocco della circolazione. Carabinieri e Vigili del Fuoco a lavoro per ripristinare la strada, che al momento è ancora bloccata. Si viaggia su un’unica corsia.

Cla Sol

Commenta l'articolo