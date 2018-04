Fiore parla del Parco del Pollino agli studenti IIS Levi di Sant’Arcangelo

Ha parlato delle Parco Nazionale del Pollino, delle sue potenzialità e ricchezze, il vicepresidente Franco Fiore agli studenti dell’istituto di Istruzione Superiore Carlo Levi di Sant’Arcangelo.

Il dirigente scolastico del Levi, la professoressa Lucia Lombardi, insieme al corpo docente ha organizzato una tavola rotonda per parlare di aree protette, tra i relatori il vicepresidente del Parco del Pollino che ha mostrato ai ragazzi le opportunità che offre un’area protetta ma soprattutto ha parlato dell’importanza di un ambiente sano e del rispetto e valorizzazione di tutto quanto è presente nei nostri piccoli comuni, comuni che seppur piccoli ricchi di tradizioni e modi di fare non presenti altrove e per cui molto apprezzati.

Ha spiegato a cosa servono un parco naturale o un’area protetta, affermando che essi migliorano la qualità delle nostre esistenze e, spesso, portano il valore aggiunto di uno sviluppo economico qualitativo e basato su pratiche eco-sostenibili. Un parco conserva la biodiversità del pianeta Terra, una specie di polizza sulla vita della nostra specie, che riuscirà a sopravvivere solo fintanto che saranno garantite la varietà biologica e la sua evoluzione naturale.

Ha parlato poi di sviluppo sostenibile ossia ha detto quel tipo di sviluppo che permette alle nuove generazioni di portare avanti lo sviluppo conservando il nostro patrimonio culturale e ambientale, o meglio come viene definito nel Rapporto Bruntland del 1987, quello "sviluppo che risponde alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie necessità".

