A scuola di antincendio. Parco e Lions promuovono giornate di formazione ed esercitazione

Creato Mercoledì, 30 Maggio 2018 09:37

Come si spengono gli incendi? Come e chi interviene nel caso del propagarsi di fiamme appiccate da un piromane nei pressi di un luogo affollato come un campo di calcio in cui si sta disputando un torneo di calcio? L’esercitazione che si terrà presso il campo sportivo di Nemoli servirà a dimostrare dal vivo gli interventi delle squadre di soccorso a in una simile circostanza, grazie all’intervento della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile Regione Basilicata Provincia di Potenza, del Comando Regione Carabinieri Forestale Basilicata, del 118 e di altre associazioni di volontariato.

L’evento, che è organizzato del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano e dal Lions Club “Trecchina e la Valle del Noce”, con il coinvolgimento delle scuole primarie di primo e secondo grado dei paesi dell’area sud del Lagonegrese, si sviluppa su due giornate il 31 maggio e il 1 giugno prossimi. Lo scopo è quello di sensibilizzare i ragazzi sul tema del rispetto dell’ambiente e sulla protezione del patrimonio naturale.

Nel corso della prima giornata si terrà un incontro informativo e formativo presso la scuola di Nemoli, con la presenza di esperti forestali e guide del Parco dell’Appennino Lucano, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestale, che illustreranno ai ragazzi l’importanza dei boschi, e spiegheranno le diverse tipologie di rischio in modo da favorire comportamenti tesi al rispetto del territorio, illustrando i ruoli dei vari attori coinvolti nelle operazioni di emergenza.

Il primo giugno è il giorno dell’esercitazione in campo. A partire dalle ore 9.30, presso il Campo sportivo di Nemoli, si svolgerà la simulazione di un incendio urbano/boschivo e del funzionamento della intera catena di comando. Eseguiranno le operazioni la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali e le associazioni di volontariato.

All’ esercitazione assisteranno e ne faranno parte integrante gli studenti delle scuole primarie di primo e secondo grado dell’Istituto “Nicola Chiacchio” di Nemoli, l’Istituto Comprensivo Lentini di Lauria, l’I.C.C. Gennari di Trecchina e Maratea.

