Senise, esemplare di Cicogna bianca folgorato su un palo di alta tensione

Creato Giovedì, 30 Agosto 2018 15:09

E’ stato segnalato da alcuni proprietari della zona un esemplare di Cicogna bianca rimasto folgorato tra i cavi elettrici di un palo di cemento ad alta tensione. L’episodio è accaduto a Senise in contrada Visciglio, dove in serata il grosso uccello è rimasto incastrato tra i grossi cavi. Ad accorgersene come detto, gli stessi residenti, che hanno notato un abbassamento di tensione con conseguente distacco della corrente elettrica per una decina di minuti circa. Questo fenomeno si verifica quando un uccello tocca contemporaneamente con più parti del corpo due elementi elettrici che presentano fra loro differenza di potenziale, chiudendo il circuito elettrico e morendo fulminato. Ed ecco allora che affiora la problematica della messa in sicurezza delle linee elettriche a favore dell'avifauna. Problematica che all’interno o nelle vicinanze di un’area protetta, quale il Parco Nazionale del Pollino, andrebbe presa in seria considerazione.