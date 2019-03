Il comitato "Mamme libere" della costa jonica in campo per lo sciopero mondiale per il futuro

I ragazzi avranno voce!. Noi ci siamo, perché “se non tiriamo il freno d'emergenza”, come ha detto la giovane Greta, nel suo famoso discorso, non ci sarà un futuro! Policoro finalmente, avrà un'anima, un'anima sola, che insieme al mondo, il 15 marzo nella manifestazione pacifica: “sciopero mondiale per il futuro” lotta per preservare l'ambiente e quindi la vita dei propri figli. Amare i figli è naturale, amare l'ambiente significa dare loro un futuro!. A dirlo è il comitato "Mamme libere" della costa jonica, che da tempo ormai si batte per tutelare il proprio territorio da qualsiasi tipo di intrusione che possa intaccare l'ambiente.