Gli studenti potentini si ispirano a Greta Thunberg per la loro battaglia per l’ambiente

Il 9 Maggio a Potenza assemblea di preparazione del secondo Global Climate Strike. Greta Thunberg ha dato inizio l’estate scorsa alle manifestazioni per il clima, con i “Fridays for future” replicati ogni venerdì ovunque nel mondo per spingere governi e istituzioni ad agire tempestivamente contro i cambiamenti climatici in atto. Venerdì 24 Maggio si terrà il secondo Global Climate Strike. L’evento sarà preceduto, il 9 maggio, da un’assemblea studentesca aperta alla cittadinanza che si terrà a piazza Mario Pagano e sarà l’occasione per contestualizzare i gravi problemi che affliggono il nostro territorio, dalle trivellazioni a macchia di leopardo al pullulare di impianti eolici in assenza di normative capaci di governare il problema.

È degli ultimi giorni la notizia che i vertici ENI di stanza a Viggiano sono indagati per disastro ambientale, avendo riversato tonnellate di greggio nella diga del Pertusillo cercando, poi, di insabbiare l’accaduto. Sul fronte eolico c’è da registrare una prima vittoria dei comitati di cittadini riguardo alla sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato le violazioni al pubblico interesse e alla tutela della salute pubblica nelle quali sono incorse gli installatori di impianti eolici in località Piani del mattino.

Non bisogna fermarsi, è necessario tenere alta l’attenzione su questi temi per difendere la nostra ricchezza, l’ambiente in cui viviamo. Per l’importanza capitale dei temi dell’assemblea si invitano tutti i cittadini a partecipare all’assemblea nel pomeriggio del 9 maggio in piazza Mario Pagano.

L’evento è organizzato da Giovani in Movimento, Luca Smaldore, Rete degli Studenti Medi Basilicata e Comitati Contro L’eolico Selvaggio.