I due esemplari si sono concessi una pausa sulle sponde del lago

Sono tornati i Cavalieri d'Italia nel lago di Monte Cotugno a Senise. A catturarne la bellezza con alcuni scatti nel pomeriggio di oggi il nostro amico appassionato di fotografia Alfonso Latocca. I due eleganti esemplari, molto probabilmente una coppia, si sono concessi una pausa sulle sponde dello splendido specchio d’acqua di Monte Cotugno, dove già furono avvistati in altre occasioni negli anni precedenti. Il Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) è un uccello acquatico della famiglia dei Recurvirostridi che vive in paludi e le lagune poco profonde, con sponde sabbiose e sassose.

Si può trovare in Europa, intorno al Mar Mediterraneo, e a nord fino alla Germania e al Regno Unito, mentre in Africa sia sulle coste mediterranee che in Madagascar. In Italia si stima vivano circa 4000-5000 coppie di Cavaliere d'Italia, seconda popolazione europea per importanza dopo quella spagnola, dove infatti nidificano circa 12000 coppie. Quasi tutti i Cavalieri d'Italia italiani sembrano svernare nelle paludi del Mali e del Senegal, come per esempio il Delta interno del Niger, ma qualcuno resta in Italia anche d'inverno: nella stagione fredda si concentrano soprattutto in Sardegna, in Sicilia e qualche esemplare anche nella salina di Comacchio.

Claudio Sole