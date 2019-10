L'avvistamento è stato ripreso da due diportisti, Emmanuele Lamboglia e Biagio Anello

Avvistato ancora un Capodoglio nel mare di Maratea. La bellissima circostanza è stata ripresa da due diportisti, Emmanuele Lamboglia e Biagio Anello, presenti nel mare del Tirreno, all’altezza della costa marateota. Uno spettacolo della natura, in questo periodo ottobrino “coda” dell’estate 2019. Una vista non più inconsueta per questa zona di mare, visto i precedenti passati.

Infatti, proprio in questo periodo, settembre 2018, furono avvistati tre di queste specie appartenenti al gruppo degli odontoceti, ossia quei cetacei che, come orche e delfini, sono provvisti di denti, riuscendo a raggiungere anche i diciotto metri di lunghezza e superando le 45 tonnellate di peso. Tre anni fa, il 19 ottobre del 2016, fu avvistato un maestoso Capodoglio a largo della costa marateota.

Oreste Roberto Lanza