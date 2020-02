Piattaforme per nidi artificiali destinati alle cicogne

Send by email

Sei piattaforme su altrettanti tralicci che sostengono i conduttori dell’energia elettrica

Accade nel Vallo di Diano, nel salernitano al confine con la Basilicata, dove verranno posizionate piattaforme per la nascita di Cicogne. Dagli anni 90 la cicogna bianca ha scelto un palo della luce situato tra Teggiano e Sala Consilina per deporre le uova che poi si schiudono in estate.

Quest?anno la cicogna (maschio) è attesa tra una decina di giorni al massimo e per facilitare il compito di organizzare il nido e spingere altre coppie di cicogne a nidificare in questa parte del territorio, i responsabili della Riserva di Foce Sele-Tanagro, con sede a Contursi Terme, area naturalistica protetta istituita dalla Regione Campania, hanno deciso di intervenire posizionando ben sei piattaforme su altrettanti tralicci che sostengono i conduttori dell?energia elettrica.

Partner del progetto oltre ad Enel Distribuzione, anche la Lipu di Rende e di Salerno e l?Ataps di Sala Consilina.