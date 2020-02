Un albero per abitante, l’iniziativa voluta dal comune di Satriano

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di piantare 2500 alberi entro il 2024

Parte da Satriano di Lucania, piccolo centro in provincia di Potenza, il progetto?Alberi?. La piantagione di 2500 alberi entro il 2024 è l?obiettivo prefissatosi dall?amministrazione comunale guidata dall?effervescente sindaco Umberto Vita. Un albero per ogni abitante. ?L?iniziativa ? sottolinea il sindaco Umberto Vita ? è volta alla riduzione dell?impatto antropico e per promuovere un?azione di compensazione dell?anidride carbonica immessa in atmosfera?. Per questa meritevole iniziativa verrà da subito.

A partire dal bilancio 2020, istituito un ?Fondo Madre Natura? da utilizzare per coprire le spese connesse alla piantumazione. ?Le risorse verranno attinte aggiunge Umberto Vita - dalle economie del bilancio comunale, da progetti e bandi, nonché da donazioni di cittadini, aziende ed associazioni. In più, presso l?ufficio anagrafe del Comune verrà inoltre istituito un registro per richiedere la messa a dimora di un albero per ogni bambino nato o adottato da genitore o tutore residente nel Comune di Satriano. Gli alberi dedicati ai nuovi nati avranno una targa riconoscitiva con nome e data di nascita e verranno piantati in un terreno vicino al centro abitato?.

La messa a dimora prevede solo alberi autoctoni quali castagni, noci e alberi da frutto. L?amministrazione per priorità procederà alla piantumazione dei castagni per unire a questa operazione anche un beneficio turistico. Le piantumazioni avverranno nel periodo invernale con giornate pubbliche a ridosso della festa nazionale dell?albero alle quali potranno partecipare i bambini delle scuole, associazioni, aziende, volontari e cittadini.

Oreste Roberto Lanza