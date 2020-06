Send by email

L'esemplare di circa tre metri è stato avvistato da appassionati di pesca sportiva

E' stato avvistato da alcuni appassionati di pesca sportiva nelle acqua di Metaponto un esemplare di circa tre metri di squalo volpe. A bordo della loro barca i pescatori improvvisamente hanno visto un'ombra in fondo al mare e poco dopo con molto stupore hanno fatto la spettacolare scoperta con lo squalo che è rimasto impigliato alle loro canne e rilasciato poco dopo.

L'avvistamento di uno squalo volpe non rappresenta, a detta degli addetti ai lavori, una notizia eccezionale. Infatti capita che alcuni esemplari rimarrebbero impigliati nelle reti dei pescatori del golfo di Taranto e anche verso le coste più a sud. Per quanto riguarda l'avvistamento di ieri non si sa ancora con precisione se fosse un esemplare maschio o femmina.

-foto di repertorio-