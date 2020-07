Send by email

Una puntata dedicata sia alle bellezze naturalistiche che alle eccellenze gastronomiche del territorio

La nota trasmissione televisiva di Linea Verde, che andrà in onda sabato 25 Luglio 2020 a partire dalle ore 11,55, ha dedicato una puntata a Viggianello, borgo del Parco Nazionale del Pollino. Il conduttore Rai, Federico Quaranta, parlerà delle bellezze naturalistiche del Parco Nazionale del Pollino e del borgo di Viggianello annoverato tra i borghi più belli d’Italia. Viggianello è una vera e propria gemma dell’outdoor: la natura è splendida, rigogliosa e selvaggia, tra le sue montagne si snodano i sentieri più belli per fare i trekking ai Pini Loricati, alberi simboli del Parco. Ai piedi del borgo, invece, la ricchezza della sorgente del Fiume Mercure Lao, dà la possibilità agli appassionati degli sport fluviali dei svolgere attività come acquatrekking e river tubing.

Viggianello e il Pollino guadagnano nuovamente uno spazio sulle reti televisive nazionali. E quella di Linea Verde sarà una puntata dedicata sia alle bellezze naturalistiche che alle eccellenze gastronomiche del territorio con la melanzana rossa, la farina di mischiglio e il Paddaccio. “Siamo molto felici di questa notizia”- afferma Gigi Poerio, Guida Ufficiale del Parco Nazionale del Pollino e ideatore dell’Acquatrekking – “Questi servizi rappresentano dei veri e propri spot per le persone che sceglieranno di visitare il Pollino e scoprire la bellezza degli ambienti fluviali facendo Acquatrekking e River Tubing". Dunque appuntamento a sabato 25 Luglio su RaiUno alle ore 11,55 con il programma Linea Verde in Tour per ammirare le bellezze di Viggianello e del Parco Nazionale del Pollino.