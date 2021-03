Sansevieria cylindrica è la specie più rara e oggi è molto di moda anche con le punte vellutate

Soprattutto in questa fase di pandemia con gran parte della giornata trascorsa a casa le piante alleviano l’umore grigio, riducono ansia e preoccupazioni. Non c’è bisogno di giardini, terrazzi, balconi e grandi spazi. Bastano gli angoli di un soggiorno e di una cucina, persino un mobile è sufficiente a realizzare un’armonia dei colori e creare la “luminosità” e soprattutto produrre un’atmosfera di natura e profumo. Con un effetto diretto sull’umore perché non sempre è possibile passeggiare nei parchi. Una pianta dà un contributo alla positività, in questo tempo di zone rosse-arancioni-gialle e grande isolamento. Un vasetto di fiori, una piantina, prima del Covid senza grande significato diventano oggi strumenti per ritrovare serenità. Per creare a casa l’atmosfera del pollice verde il nuovo fenomeno è quello dei vivaisti che non si limitano a consigliare e vendere la pianta più adatta per casa. Si impone oggi un mestiere diverso, una specie di flower designer, che abbina estetica e creatività a competenze nel design, nella storia dell’arte, ai trend della moda. “Bastava la letizia di un fiore a riportarci alla ragione”, affermava la poetessa Alda Merini. Ecco la storia di Canio Nolè e della sua passione per la cura del verde diventata impresa.

Olimpo Verde è una giovane realtà nel campo del giardinaggio, collocato presso Borgo Giuliano, a pochi minuti dalla città di Potenza che offre un’incredibile opportunità di scelta tra piante ornamentali e da frutto, fioriture di stagione, terricci e attrezzature da giardino. Tra le “trovate” più riuscite ci sono le “matite colorate” che hanno un nome botanico complesso Sanseveira cylindrica vellutata. Nativa dell’Africa occidentale, la sansevieria viene da tempo coltivata anche da noi. In Cina e in Corea è associata alle tradizionali 8 virtù (lunga vita, prosperità, intelligenza, bellezza, arte, poesia, salute e forza). Sansevieria cylindrica è la specie più rara e oggi è molto di moda anche con le punte vellutate. Un effetto di colori, natura, emozioni che aiutano la mente a pensare in positivo, perché – è il motto di Canio – “la natura non ha fretta, eppure si realizza”.

Secondo il Feng Shui, l’antica arte cinese che studia come l’energia vitale del cielo e della terra fluisce e interagisce con l’uomo, la sansevieria è, per la sua forma, consigliata per la casa e in particolare per la camera da letto. Ha molti significati: forza, resistenza, salute e anche l’arrivo di ricchezza e denaro. Parliamo di un settore che conta 27 mila imprese florovivaistiche in tutto il Paese, con circa 100 mila addetti e un giro d'affari di 2,5 miliardi di euro all'anno e che con l’emergenza pandemica ha perso gran parte del fatturato annuale, a causa dello stop delle vendite in una stagione cruciale. Ecco l’invito di Olimpo Verde a mettere fiori e piante a casa, come segno beneaugurante della primavera che segna il momento del risveglio, perché fiori e piante sono un simbolo di vita e poi questa è la stagione giusta per piantarli.