Confermato il riconoscimento per Metaponto, San Basilio, Policoro, Nova Siri e Maratea

Non è facile ottenere il riconoscimento internazionale bandiera blu, servonorequisiti specifici, imperativi e guida, oltre che necessarie caratteristiche previste dal programma e dai parametri designati. In Basilicata per il 2021 è confermato che sono ben cinque le località che conquistano l’ambita bandiera blusulle loro spiagge, quattro lungo la costa jonica:in provincia di Matera Bernalda (Lido di Metaponto), Pisticci (Lido San Basilio e Lido 48), Policoro (Lido Nord e Sud) e Nova Siri Lido; in provincia di Potenza Maratea (Santa Teresa/Calaficarra, Macarro/Illicini/Nera, Castrocucco/Secca di Castrocucco, Acquafredda)

La Bandiera Blu, istituita nel 1987 dall'organizzazione non-governativa e no-profit FEE (Foundation for EnvironmentalEducation) è un riconoscimento internazionale assegnato alle località turistiche balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione e ai servizi offerti. Si tratta di uno dei più importanti riconoscimento per spiagge e luoghi di balneazione e i requisiti richiesti riguardano 4 AREE TEMATICHEprincipali:

EDUCAZIONE AMBIENTALE ED INFORMAZIONE (ad esempio, devono essere affisse informazioni sulla qualità delle acque, sugli ecosistemi locali, un codice di condotta);

QUALITA’ DELLE ACQUE(la spiaggia deve rispettare pienamente i requisiti di campionamento e di analisi delle acque di balneazione, deve essere conforme alle direttive sul trattamento delle acque reflue);

GESTIONE AMBIENTALE(la spiaggia deve essere pulita, devono esserci cestini per la differenziata, servizi igienici e spogliatoi);

SERVIZI E SICUREZZA (ad esempio, deve esserci un numero adeguato di guardaspiaggia, equipaggiamento per il primo soccorso).

Una spiaggia può ottenere la Bandiera Blu solo se è ufficialmente designata come area di balneazione a livello nazionale o internazionale con almeno un punto di campionamento per le analisi delle acque di balneazione. Fondamentali i servizi necessari e gli standard in conformità ai criteri Bandiera Blu e rispondere a tutti i requisiti indicati dai vari parametri, inoltre importante è che la spiaggia sia sempre accessibile per un’ispezione non annunciata da parte della Fee.

“Considerati i severi parametri di giudizio, rappresenta un significativo riconoscimento ai tanti operatori economici lucani che, soprattutto in un momento così delicato, hanno saputo garantire un’alta qualità dei servizi e un’ottima capacità di programmazione, così come le amministrazioni locali hanno saputo garantire una particolare attenzione alla cura quotidiana dei luoghi - dichiara in merito il consigliere regionale Roberto Cifarelli, che aggiunge - L’intera costa jonica e Maratea si confermano mete molto ricercate da turisti e da quanti vogliono apprezzare sia le bellezze della natura, sia la qualità della vita offerta. A questo punto diventa fondamentale consolidare questo trend positivo e, per farlo, risulta indispensabile potenziare la rete tra una pubblica amministrazione che abbia una visione del futuro della Basilicata nel suo complesso, i fermenti imprenditoriali che in Basilicata non mancano e il mondo delle associazioni, generose sentinelle del territorio. In quanto a competenze e voglia di fare la Basilicata non è seconda a nessuno”.

Silvia Silvestri