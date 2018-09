#Permillestrade. La giornata dei giovani Unitalsi di Basilcata a Policoro

Domenica 9 Settembre, l’Unitalsi Lucana si ritroverà a Policoro (MT) per il tradizionale incontro dei giovani; ad ospitarci il Circolo Velico lucano.

Continua il cammino dei nostri ragazzi nell’associazione e nella Chiesa riprendendo le parole di Gesù “Chi cercate? Venite e vedrete”.

Papa Francesco in occasione del Sinodo dei Giovani, ha invitato tutti i ragazzi a camminare verso Gesù, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel mondo.

E allora riprendiamo con entusiasmo il nostro cammino per scoprire il progetto di Dio sulla nostra vita, anche attraverso questo appuntamento ormai consolidato negli anni.

Vogliamo vivere una giornata di festa assieme ai ragazzi di tutta Basilicata, unitalsiani e non, per sperimentare l’amore profondo di Gesù che si fa nostro prossimo e per rinsaldare i valori propri dell’Associazione: solidarietà, ascolto, spirito di servizio.

L’accoglienza è prevista alle ore 9.30 presso il Circolo Velico Lucano, sito in Viale del Lido, Policoro. La struttura, sin da subito, ha aderito con entusiasmo alla nostra iniziativa ed è lieta di ospitarci. L’ambiente è gradevole ed accogliente ed è attrezzato per far fronte ad ogni esigenza, anche quelle dei nostri amici in carrozzina.

Il programma della giornata prevede diversi momenti ludici e la possibilità di praticare attività marinaresche, tra cui vela e canoa; a seguire la celebrazione della Santa Messa. I saluti previsti per le 18.30.

Vi aspettiamo numerosi.