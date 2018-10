La Madonna Nera in peregrinatio nei comuni lucani. Il programma

Evento di grande devozione e di spiritualità in terra di Lucania. Dal prossimo 7 ottobre al 1 novembre, l’effige della Madonna del sagro Monte di Viggiano, patrona di Lucania, sarà in pellegrinaggio nelle parrocchie di Corleto Perticara, Pisticci, Matera, Potenza, Picerno, Satriano di Lucania. Proclamata ‘Patrona e Regina della Lucania’ nel 1890 da Papa Leone XIII, riconfermata tale da Papa Paolo VI, la devozione della Madonna Nera fa parte di quei culti religiosi atavici che ancora impregnano il substrato culturale del popolo lucano. Lo rilevò lo stesso Beato Papa Giovanni Paolo II in occasione della sua visita in Basilicata, tenutasi il 28 aprile 1991. Evento religioso che si lega con gli appuntamenti civili di grande lustro in cui la Lucania è chiamata a essere protagonista nel 2019, quando Matera sarà proclamata Capitale della Cultura. Il pellegrinaggio avrà inizio da Corleto Perticara dove arriverà, alle 16.30, nella Chiesa di Sant’Antonio e sarà accompagnata in processione presso la Chiesa Madre Santa Maria Assunta. Alla presenza delle autorità religiose e civili, nel luogo sacro sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Tricarico, Giovanni Intini. Rimarrà nel comune dal 7 al 10 ottobre, tra preghiere, veglie e litanie dei fedeli e i diversi appuntamenti religiosi. sarà accompagnata in corteo nel comune di Pisticci, il 10 ottobre alle 15.00 dalla Chiesa di Sant’Antonio. “L’iniziativa trova ispirazione- pone l’accento, il parroco di Corleto Perticara, ente civico di partenza, Don Vincenzo Cantore – risponde alla fede di molti cittadini che si affideranno al Signore per supplicare maggiore dialogo, comprensione, rispetto, perdono, dono di sé nelle famiglie e nella comunità intera”.



