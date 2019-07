Don Domenico Martino, vice parroco a Senise andrà a Noepoli. Don Antonio Donadio a Policoro

A conclusione dell’anno pastorale 2018-2019, durante il quale l’icona di Zaccheo è stata un centrale per il tema: “Le persone, cuore della pastorale”, in vista del nuovo che avrà inizio domenica 1 settembre 2019 con l’assemblea diocesana guidata da monsignor Vincenzo Orofino, il Vescovo, dopo aver consultato gli Organismi di partecipazione ecclesiale, ha reso pubbliche alcune nomine riguardanti le parrocchie e gli uffici di Curia della Diocesi di Tursi-Lagonegro. A partire dalla seconda metà di settembre il nuovo parroco della Cattedrale di Tursi sarà don Domenico Buglione, il quale dagli inizi di luglio ha assunto anche il gravoso e prestigioso ufficio di Vicario Generale della Diocesi dei due mari. Vicario parrocchiale sarà il giovanissimo don Gino Ciminelli, che sarà ordinato sacerdote il prossimo 24 agosto ad Agromonte Magnano.

A Chiaromonte andrà don Antonio Caputo, il quale a sua volta sarà sostituito da don Nicola Modarelli a San Chirico Raparo e San Martino d’Agri. Don Giovanni Messuti sarà il nuovo parroco di Rotondella e continuerà a reggere il Santuario di Anglona, mentre alla comunità sacerdotale di Policoro si aggiungerà don Antonio Donadio per un servizio pastorale sempre più unitario, coordinato da don Giuseppe Gazzaneo con la collaborazione fattiva di don Antonio Mauri. Don Domenico Martino, già vice parroco a Senise ed esorcista diocesano, assumerà la guida della comunità cristiana di Noepoli. Don Pablo Heis, parroco di Terranova del Pollino, si prenderà cura anche di Cersosimo, supportato dal ministero del diacono permanente Vincenzo Terracina. I cambiamenti operati da monsignor Orofino riguardano anche alcuni uffici di Curia, con il coinvolgimento attivo dei laici: dal 2 luglio l’Ufficio amministrativo è guidato da Domenica Romano, l’ingegnere Antonio Gialdini coordina l’Ufficio tecnico e l’architetto Franco Di Gregorio dirige il Museo Diocesano. Con i suddetti cambiamenti la Diocesi compie un ulteriore e significativo passo in avanti verso un rinnovamento strutturale e pastorale sempre più necessario per compiere la sua missione, nella fedeltà alle donne e agli uomini del nostro tempo. Il Vescovo desidera promuovere una corresponsabilità sempre maggiore che favorisca il protagonismo dei fedeli laici e incoraggi la conversione pastorale e missionaria auspicata da Papa Francesco in Evangelii Gaudium. L’anno pastorale 2019-2020 è il terzo anno del triennio a cui guarda la lettera pastorale del Vescovo Orofino “Al fine di edificare il Corpo di Cristo (Ef 4,12)” e sarà incentrato in particolar modo sull’educazione.SERVIZIO PASTORALE NELLE PARROCCHIE- Parrocchie (tutte) di Tursi (città) parroco: don Domenico Buglionevice parroco: don Ginoemanuele Ciminelli- Caprarico di Tursi amministratore: don Ginoemanuele Ciminelli- Parrocchie (tutte) di Policoro parroco moderatore: don Giuseppe Gazzaneovice parroco: don Antonio Donadio“Santa Maria del Ponte” in Policoro co-parroco: don Antonio Mauri- Parrocchie di Rotondella parroco: don Giovanni Messuti- Parrocchie di Nova Siri parroco: don Mario La Colla“Santa Maria Assunta” in Nova Siri co-parroco: don Michelangelo Crocco- Colobraro parroco: don Giovanni Lo Pinto- Parrocchie di Chiaromonte parroco: don Antonio Caputo- Parrocchie di Calvera vice parroco: don Benedetto Lukunde- Cersosimo parroco: don Pablo Alberto Heiscollaboratore: diacono permanente Vincenzo Terracina- Noepoli parroco: don Domenico Martino- Teana amministratore: don Francesco Lacanna- Parrocchie di San Chirico Raparo parroco: don Nicola Modarelli- Parrocchie di San Martino d’Agri parroco: don Nicola Modarelli