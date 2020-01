Send by email

Le delegazioni regionali del Sud Italia a Latronico su iniziativa di Mons. Orofino

Nei giorni 15-16 gennaio le cinque delegazioni regionali Caritas del Sud Italia si sono riunite a Latronico (PZ) per riflettere sul tema: “Quale Sud per questa Italia?”. L’incontro, promosso e presieduto da Monsignor Vincenzo Carmine Orofino, componente della Presidenza di Caritas Italiana nonché Vescovo delegato per la Carità dalla Conferenza Episcopale Basilicata, ha visto la partecipazione di 24 delegati provenienti dalle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sul tavolo sono state poste le maggiori sfide che impegnano ciascuna delegazione regionale e le buone prassi già sperimentate sui territori.

Tre i focus di interesse affrontati attraverso il metodo partecipato del World Café: Giovani e Lavoro, Formazione/Advocacy e Rispetto per l’Ambiente.Dall’incontro è emersa la determinazione delle delegazioni regionali Caritas del Sud di avviare un percorso di collaborazione e condivisione sui temi evidenziati.Nelle parole del vescovo Orofino l’incoraggiamento ai partecipanti a sostegno del loro impegno: “La Chiesa ripone tanta speranza nei giovani e crede in questo terriorio anche attraverso l’educazione alla prossimità e alla responsabilità: ciascuno è chiamato ad amare questa terra, a credere nelle sue risorse e a scrutare con intelligenza i segni dei tempi con il cuore di madre e lo sguardo del profeta. Occorre crederci e sostenere le istituzioni nelle scelte importanti che guardano al bene di ogni persona”.