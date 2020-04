Attraverso un messaggio su Facebook ha voluto benedire le famiglie e le proprie abitazioni

In questo periodo di grave emergenza a causa del Coronavirus, il Parroco di Senise Don Pino Marino non ha voluto far mancare la sua vicinanza alla cittadinanza senisese, con un video messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della "Parrocchie Maria SS. della Visitazione e S. Francesco in Senise". Alla benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco in piazza San Pietro a Roma, alla benedizione del nostro Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro, Don Vincenzo Orofino dalla Cattedrale di Tursi, anche Don Pino si è unito alla benedizione di tutte le famiglie e delle proprie abitazioni, con un gesto semplice ma molto significativo.

Con l'Acqua Santa Benedetta ha voluto benedire la cittadina ed i suoi abitanti, attraverso un montaggio video e con un messaggio di augurio nell'occasione della Santa Pasqua, con alle spalle uno scorcio dell'abitato ed il bellissimo campanile della Chiesa "Maria SS. della Visitazione" ubicata nel cuore del centro storico. Un rito di purificazione spirituale, ma anche d'impetrazione di grazia, di aiuto e di protezione. Un gesto significativo quello di Don Pino, che a Senise è molto amato per la sua semplicità nel fare le cose.

Claudio Sole