Un pensiero anche ai compaesani che sono purtroppo venuti a mancare a causa del coronavirus nel nord Italia

Il Parroco di Senise Don Pino Marino, nella giornata di ieri si è recato presso il cimitero della cittadina sinnica per celebrare la Santa Messa, in memoria dei defunti che in questo periodo di emergenza dovuto al coronavirus non hanno avuto la normale celebrazione del funerale. Un gesto che non solo è servito a commemorare coloro che sono scomparsi in loco nel mese di marzo e aprile, ma anche dei compaesani che sono purtroppo venuti a mancare a causa del coronavirus nel nord Italia.

Inoltre, è stata l'occasione anche per rivolgere una preghiera a tutti i defunti presenti nel cimitero. Don Pino Marino in questi giorni di emergenza, non ha fatto mai mancare alla popolazione di Senise un gesto di amore e di speranza, continuando a celebrare la Santa Messa trasmessa anche attraverso il canale di Facebook. Un modo per restare uniti in preghiera, continuare le attività di catechesi e mantenere vivo il senso di comunità.