Per diciotto anni ricoprì la carica di segretario generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio

E' morto a San Giovanni Rotondo Padre Marciano Morra, ultimo frate vivente ad aver vissuto accanto a Padre Pio. Lo rende noto TeleradioPadrePio l'emittente dei Frati Minori Cappuccini che trasmette dal comune foggiano. Il frate avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 16 febbraio. Era di Monteleone di Puglia in provincia di Foggia e fu ordinato sacerdote il 21 febbraio 1954.

Era rettore del santuario di Santa Maria delle Grazie quando il 23 maggio 1987 accolse Papa Giovanni Paolo II in visita pastorale a San Giovanni Rotondo e, il 5 settembre dello stesso anno, Madre Teresa di Calcutta. Per diciotto anni ricoprì la carica di segretario generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio. Uomo di grande carisma e dalla generosità infinita, che ha dato tanto ai suoi fedeli che hanno sempre riconosciuto in lui una guida non solo spirituale ma anche di vita quotidiana.