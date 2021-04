Send by email

Stupore e apprensione a Pisticci Scalo dove dalla tarda mattinata di ieri una statua della Madonna dell’Addolorata, che si trova nella chiesa di San Giuseppe lavoratore, ha cominciato a versare lacrime. A notare il fenomeno sono stati alcuni fedeli che hanno immediatamente avvisato chi di dovere. Il fenomeno è stato osservato da diversi fedeli che in poche ore si sono raccolti davanti alla statua e al di fuori della chiesa. La curia al momento non si esprime e invita alla cautela.

Di seguito il comunicato della Diocesi di Matera-Irsina che ha mandato sul posto un medico legale per dei rilievi sulla statua per capirne il fenomeno. "La segnalazione pervenuta all’Arcivescovo di Matera–Irsina, Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, della lacrimazione di una stata dell’Addolorata da parte del parroco di San Giuseppe lavoratore a Pisticci Scalo, don Giuseppe Ditolve, rilevata all’apertura della Chiesa, intorno alle ore 7:00 circa del 3 aprile 2021, ha da subito mobilitato la Curia per gli accertamenti del caso.



E’ stato inviato per una prima verifica il Vicario episcopale, don Filippo Lombardi, che, recatosi immediatamente sul posto accompagnato da Padre Pietro Anastasi, già alle ore 8:00 circa dello stesso giorno procedeva ad un’attenta e accurata osservazione alla presenza del parroco non rilevando segni evidenti di lacrimazione né presenza di liquidi, né di umidità, né incrostazioni sul volto della Statua stessa. Si raccomandava intanto al parroco di continuare ad osservare la Statua. Dopo il diffondersi della notizia l’Arcivescovo ha inviato nuovamente il Vicario e un medico nella persona del Dott. Erasmo Bitetti per ulteriori verifiche e accertamenti, avvenuti anche alla presenza del Maresciallo dei Carabinieri, Laselva Giuseppe, comandante della locale stazione.

Sono state condotte una serie accurata di indagini ambientali e sul manufatto, con il rilievo della temperatura, l’analisi a luce naturale e luce ultravioletta, e riprese fotografiche. E’ stata osservata una alterazione colorimetrica che per forma e dimensioni non può essere attribuita alla presenza di una lacrima ma piuttosto ad una diversa colorazione del dipinto. Può dunque escludersi al momento che si sia trattato di una lacrimazione ma ci si riserva di approfondire le indagini con ulteriori esami".