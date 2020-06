Il sindaco Giordano e Alvino: opera strategica per tutta l’area nord della Basilicata

“Oggi Vietri di Potenza esce da un incantesimo e inizia a guardare al futuro. Si tratta di un’opera importante per l’intera area nord della Basilicata, strategica e in un punto nevralgico per lo sviluppo dell’area”. Ha commentato così il Sindaco, avv. Christian Giordano, la posa della prima pietra della “Porta della Lucania”, la struttura che sorgerà in località San Vito a due passi dallo svincolo del raccordo autostradale Sicignano-Potenza. Nella mattinata si è tenuta la consegna dei lavori per un investimento di oltre 450mila euro.

“Oggi si rompe un incantesimo che aveva creato sfiducia e pessimismo nel tempo. Un incantesimo che ci aveva portato a pensare che a Vietri non ci poteva essere un’idea di sviluppo alternativa e che lo sviluppo dell’area di San Vito potesse essere solo un miraggio. A tre anni esatti dall’11 giugno 2017, data della nostra elezione, oggi sono ufficialmente iniziati i lavori di Porta della Lucania, il primo step del nostro macro-attrattore, l’infrastruttura comprensoriale che rappresenterà il centro nevralgico per la promozione e per lo sviluppo della nostra area. Il futuro di Vietri passa anche da questa area. In questo periodo di emergenza e di crisi economica tale programma di sviluppo assume un rilievo ancora maggiore. Uno dei volani per la nostra ripresa, a seguito dell’emergenza, sarà certamente l’edilizia con l’avvio di molteplici opere pubbliche per un valore di diversi milioni di euro, forse come mai verificatosi negli ultimi 30 anni”.

Queste le dichiarazioni di Antonio Alvino, presidente del CdA del Patto Territoriale: “Abbiamo subito sposato la proposta del sindaco Giordano e dell’amministrazione. E’ un’opera strategica, da qui possono partire programmi e progetti importanti. Non si poteva dire di no ad un progetto così importante. Questa è la sintesi concreta della collaborazione tra i Comuni che aderiscono al Patto per uno sviluppo dell’intera area. Importante è l’ubicazione della struttura, a pochi passi dal raccordo Sicignano-Potenza”.

“La Porta della Lucania” rientra nel progetto comprensoriale denominato “Mostra permanente di prodotti tipici, servizi caratteristici e tecnologici e divulgazione di beni, culturali ed ambientali dell’area Basilicata Nord-Occidentale”. Per 800 mq sarà una mostra permanente e 200 mq di uffici per il Patto Territoriale. Il finanziamento dell’opera è avvenuto a seguito della rimodulazione dei fondi del Patto Territoriale “Basilicata Nord Occidentale” (soggetto responsabile è Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale Srl). L’obiettivo è quello della valorizzazione e promozione del territorio, dei suoi prodotti e peculiarità. L’investimento è di 453mila euro. La struttura diventerà una vetrina espositiva per le tipicità dell’area e per tutte le altre peculiarità del territorio del Patto, in un’area strategica anche grazie al suo posizionamento.