La strada è chiusa dal 2018 tra i comuni di Calvello e Laurenzana

Una buona notizia arriva dalla Provincia di Potenza. I lavori sulla strada provinciale 32 della Camastra che collega lo scalo di Albano della superstrada Basentana alla statale 92, Potenza- Laurenzana- Corleto Perticara, sono in via di conclusione. Si prevede, dopo la fase dei collaudi, che a stretto giro l’arteria verrà riaperta eliminando tutti i disagi ancora presenti.

È da agosto del 2018 che la strada, nel tratto dal Km 7+250 al chilometro 10+00 risulta chiusa con deviazioni alternative: per il traffico proveniente dai comuni di Corleto Perticara, Laurenzana, Calvello e Anzi: sulla strada Statale n.92 " dell'Appennino Meridionale"; per il traffico proveniente dai comuni di Castelmezzano, Albano di Lucania e Trivigno: sulla SS 407 ''Basentana".

A regime ridurrà di molto i tempi di percorrenza facilitando il collegamento rapido con i comuni di Calvello e Laurenzana. Per questo motivo i sindaci dell’area avevano più volte sollecitato l’ultimazione dei lavori che nell’ultimo periodo avevano subito diverse interruzioni per questioni legate a rapporti con le ditte aggiudicatarie. L’ufficio tecnico della provincia di potenza, nel frattempo ha ordinato all’impresa di adottare le precauzioni necessarie per consentire il transito in sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato d’appalto per una riapertura che si prevede per il mese di novembre.

Oreste Roberto Lanza