Domani all'attività di prelievo saranno interessati i comuni di Rotonda e Viggianello

Sono iniziati ieri e andranno avanti per diversi giorni i controlli programmati dall'Asp attraverso i distretti sanitari locali. Ieri è toccato a Lauria, dove il personale infermieristico composto dagli operatori del 118, ha allestito un piccola postazione nel parcheggio dell'ospedale cittadino ed ha effettuato dei tamponi a chi è rientrato da fuori regione in questi ultimi giorni e sta osservando la quarantena domiciliare. La tecnica avviene in modo rapido con i soggetti interessati a bordo della propria auto e quindi senza particolari contatti con gli operatori.

Il servizio messo in campo dall'Asp è il primo a livello di distretto in Basilicata, ed ha interessato quello del lagonegrese con circa settanta pazienti processati e segnalati dall'ufficio igiene, tra cui studenti e lavoratori fuori sede. Un modo sicuro e veloce per smaltire le numerose richieste, in collaborazione con le Forze dell'Ordine e le Polizie Locali. Domani all'attività di prelievo saranno interessati i comuni di Rotonda e Viggianello.

Claudio Sole