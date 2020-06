Bisognerà coinvolgere tutte le istituzioni in questi giorni per risolvere il problema

A sollevare la questione il sindaco Fausto De Maria che con fermezza intende risolvere il problema che crea non pochi disagi nelle due frazioni del comune di Latronico. "Dopo tante telefonate e tante rassicurazioni, - comunica De Maria attraverso un post su Facebook - oggi ho mandato l’ennesima lettera per la richiesta di riapertura di tutti i giorni degli uffici postali nelle due frazioni di Agromonte.

Un problema condiviso con altri sindaci in Italia, prossimamente continueremo a prendere nuove iniziative, e ringrazio anche Felicetta Lorenzo che come delegata Anci sta facendo sentire tutto il nostro disagio. Non è possibile che in una regione come la nostra, con un rischio bassissimo di contagio, non sia da subito provveduto alla riapertura. Bisognerà coinvolgere tutte le istituzioni in questi giorni per risolvere il problema dei piccoli comuni".