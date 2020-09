Chiuso l’istituto Miraglia per le precarie condizioni del "PalaAlberti" ed evacuate anche due abitazioni

L'ondata di maltempo che sta interessando la Basilicata in queste ore ha creato numerosi disagi, specialmente nel Lagonegrese. In particolare a Lauria il Sindaco Angelo Lamboglia ha chiuso l’istituto ISIS Miraglia per le precarie condizioni del "PalaAlberti". "Inoltre fino al cessare dell’emergenza - scrive il sindaco - sono state interdette al traffico le strade circostanti il palazzetto con due abitazioni evacuate. Visto il perdurare dell’allerta si invitano i cittadini a spostarsi solo in caso di necessità".

A Lagonegro invece le forti raffiche di vento che si sono avute nel corso della notte, hanno abbattuto alcuni alberi di alto fusto nella zona del cimitero, con gli operai comunali prontamente a lavoro per rimuoverli dalla strada.